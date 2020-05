Je to náročná práce, čas tam utíká rychle, snažím se z toho ale vydolovat, co se dá, jsem vděčná, že si mohu vydělat na nájem a jídlo, říká herečka a zpěvačka Barbora Mottlová, která po zavření divadel kvůli koronaviru šla pracovat do supermarketu jako pokladní. Dodává, že zakázat hercům práci je něco neskutečného. Kdybych seděla doma, mám nárok na 25 tisíc od státu, dodává.