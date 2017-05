Hodně Čechů vzdychá po komunistické minulosti, za srovnání s Kunderou jsem rád, říká Kalfař

dnes | Žil jsem v New Yorku o konzervách a rýži, už jsme to skoro chtěl vzdát a pak jsem se potkal se svojí agentkou a za tři týdny jsme tu knihu nabízeli nakladatelům, dnes je prodána do jedenácti zemí světa, říká spisovatel Jaroslav Kalfař o své knize Spaceman of Bohemia, která získává velmi úspěšné recenze v řadě prestižních denících po celém světě. Ve své knize prý píše o kosmonautovi a nedávné historii Česka. Češi se podle jeho názoru stále potýkají s komunistickou minulostí. Za srovnání s Kunderou či Hrabalem je prý velmi rád a váží si ho.