Honzák: Politická skvadra chce panovat. Zeman ohýbá pravidla, vedou nás psychopati

dnes | Prezidentská volba byla nezralá, manipulace lidmi, absence kritického myšlení a strašení migranty nedává této společnosti nárok na to, aby to zrale posoudila. Garnitura, která je nahoře, nemá zájem hledat spravedlnost, chce jen panovat. Část lidí neunese svobodu, potřebují vůdce, ve svobodě se cítí nejistí a zaprodaní. Psychopatů je jedno procento, to ovládá zbylých 99 %, neprožívají strach, neví co to je, říká psychiatr Radkin Honzák. Dodává, že vyvolávat strach v lidech je to nejjednodušší. Zeman je nebezpečný, táhne nás do Ruska, nezachovává pravidla. Pokud hlava státu ohýbá pravidla, dává tím precedens, abychom to dělali všichni, ve společnosti tak začíná být nebezpečno, dodává.