Babiš se Blatného musel zbavit na příkaz Zemana, důvodem byl Sputnik. Petr Arenberger je schopný de facto obejít evropské schvalování vakcíny Sputnik tím, že by se tu zorganizovala klinická studie a neschválená vakcína by se testovala na lidech, tím musel prezidentovi udělat velkou radost, to je důvod, proč je ministrem. Je pro tuto funkci ale vybaven lépe než Blatný, říká komentátor Petr Honzejk.