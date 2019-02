Höschl: Čechů se krize mužství netýká, psychická kastrace mužů není taková jako v USA

dnes | Reklama Gillette mě neuráží, ale může to být problém ve chvíli, kdy začne muže a ženy stavět proti sobě. V mužích začne vyvolávat neopodstatněný pocit viny, mohou mít pocit, že by se měli stydět za to, že jsou muži. Překračuje se tady určitá hrana, může to způsobit nárůst stupidního machistického extremismu, říká Cyril Höschl, psychiatr a ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Větší problém mužské populace je prý nárůst neplodnosti, a zhoršení kvality spermií. Tendence extrémního nepřátelského feminismu, který vytváří z mužů nepřátele, funguje jako psychická kastrace, vzrušené feministky rozhodně nejsou holky k pomilování, dodává.