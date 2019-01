Houdek: V dětství mě sexuálně napadl starší kluk, byl jsem šikanovaný kvůli orientaci

dnes | Bylo mi pět nebo šest let, jeden starší kluk si mě vybral, byla to tehdy trochu prestiž, zavedl mě do sklepa činžáku a nutil mě tam k sexuálním věcem, ale nebylo to nic brutálního, neměl jsem po tom fyzické následky, popisuje Lukáš Houdek, koordinátor projektu HateFree, svojí zkušenost se sexuálním násilím. Dodává, že na malém městě se to říkalo jako dobrý vtip, tradovaly se historky o tom, jak byl znásilněný někde u výtahu, byl prý také šikanovaný kvůli sexuální orientaci. Pomáhalo mi, že jsem to mohl někomu říct, o terapii jsem neuvažoval, vyrovnával jsem se s tím sám, našel jsem vnitřní klid. Dlouho jsem si myslel, že mě v tom matka nechala, ale ona mě v dětství jen nepochopila, dodává.