Kancléř Mynář moje slova překrucuje, výrok se týkal nelegální zabijačky pana Mynáře, potrefená husa se ozvala, kritizoval jsem, že by pro hradní osazenstvo měla platit jiná pravidla než pro 10 milionů v podhradí, říká primátor Prahy Zdeněk Hřib. Já se chystám nastoupit do nemocnice a podpořit zdravotníky, kteří potřebují naši pomoc, chci tím motivovat další lidi, mohou udělat to samé, dodává.