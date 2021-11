Hygieny nestíhají, ty ženy vypadají zoufale. Děláme práci za ně, říká ředitelka školy

„Půl pracovní doby trasujeme, vyplňujeme tabulky a posíláme kontakty hygieně, která se rodičům ozve až za tři nebo čtyři dny. Nevím, co ještě by chtělo ministerstvo zdravotnictví na školy hodit,” říká ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. „Nechceme si zopakovat to, co jsme si už zažili. Čekali jsme, že se bude testovat,” dodává.

