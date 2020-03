Ještě minulý týden chodili Italové venku po stovkách, hlavně mladí to brali lehkovážně, zavřené školy pojali jako prázdniny. Teď se změnilo prakticky všechno, vláda kontroluje každý pohyb v dotčených regionech, říká generální konzul ČR v Miláně Jiří Kuděla. Do Itálie bych nejezdil, když vidím, jak se to rozšiřuje, tak restrikce mohou zasáhnout i Řím. Sami Italové teď snižují počet letů, dodává.