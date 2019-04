Jágr v Číně? Kdyby mu šlo o sport, nemusí se setkávat se špičkami režimu, říká Lomová

dnes | Jágr v Číně prý šíří sport, ale bez politického krytí by to nešlo. Měl by přemýšlet, jestli má jeho angažmá v číně nějaký politický přesah. Jaromír Jágr a Pavel Nedvěd mohou přitáhnout do českého sportu čínské peníze, říká sinoložka Olga Lomová. Prezident v Číně podle ní nehájil české zájmy. Čínské obchodní expanzi nevěřím, museli by mít zájem tu něco opravdu produkovat, nevede se tu debata, zda opravdu potřebujeme čínské peníze, dodává.