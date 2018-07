Jak dostat děti z jeskyně? Naučit je potápět se je bizarní představa, jde i o psychiku, říká potápěč

dnes | Protáhnout je tímhle systémem pod vodou bude hodně náročné, nikdo s tím nemá zkušenost, upozorňuje Pavel Strnad. Dvanáct chlapců a jejich fotbalového trenéra uvěznily v jeskyni v Thajsku povodně a podle některých scénářů by mohli na místě strávit až čtyři měsíce. Podle některých informací by mohly děti projít potápěčským výcvikem, to ale podle Strnada není příliš reálné. Taková chodba je náročná i pro zkušené potápěče, myslím, že se uchýlí k jinému způsobu záchrany, dodává.