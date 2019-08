Jak to mají mámy? Jsou pod tlakem. Kvůli kojení i kvůli výchově, říká výzkumnice

dnes | Podpora kojení je vhodná, ale měla by to být podpora, ne tlak. Řada matek, které kojit chtěly, ale nemohly, to i několik let poté považuje za svoje selhání, upozorňuje psycholožka Zuzana Masopustová, autorka studie Jak to mají mámy. Od ženy se očekává, že si ze všech možností, jak přistoupit k péči o dítě, vybere tu správnou. To nikdo nemůže zvládnout, říká. Je dobře, že je možnost vybrat si, ale měli bychom zmírnit v tom tlaku - my jako společnost i my jako odborníci, dodává.