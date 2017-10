Jakl: Českou televizi a Český rozhlas nelze zestátnit, už státní jsou, neměly nikdy vzniknout

dnes | Nejlepší by bylo je bez náhrady zrušit, říká v duelu s právničkou Hanou Marvanovou bývalý šéf politického odboru prezidentské kanceláře Ladislav Jakl. Podle Marvanové je to nebezpečný nápad a média veřejné služby potřebujeme. Kdyby došlo k jejich zestátnění, musela by být poplatná vládě a nemohla by objektivně informovat, myslí si.