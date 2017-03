Jako Rohlik.cz fungují tisíce firem, máme teď starosti vůbec dovézt banány, naříká Čupr

dnes | Zákrok policie nás stál desítky milionů korun, prožíval jsem to, pro podnikatele to je, jako když matce berou její vlastní dítě, policie nám vyvedla lidi ven na rampu, připomínalo mi to záběry z dob minulých, říká majitel Rohlik.cz Tomáš Čupr. Na pozici skladníka u nich prý lidé berou až 24 tisíc korun hrubého. Podle Čupra to platí i o Ukrajincích z polské firmy. Podle něj měli normální pracovní smlouvu, ale neví, jestli vyhoštění Ukrajinci museli odvádět něco z příjmu i polské firmě. V Česku podle jeho slov chybí až 150 tisíc zaměstnanců, firmy tak musí údajně najímat lidi ze zahraničí.