Janů: Putina někdo soudit bude. A nebude souzen sám. Vyšetřování je v dobrých rukou

„Miloševič taky nechtěl, ale zatím před soudem stanuli všichni. Putin by nebyl souzen sám, je to celý plán, který se teď na Ukrajině realizuje,” říká bývalá soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu Ivana Janů. „Vypadá to, že k válečným zločinům dochází, ale s jistotou to říct nemůžu. Když zabloudí osamělá střela na sídliště, není to válečný zločin,” vysvětluje.

