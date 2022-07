Jaroněk: Kdybych útok žraloka viděl, do vody bych skočil. Víc lidí by ho vyplašilo

„Dva útoky v Egyptě má na svědomí pravděpodobně ten stejný žralok. Kdyby do vody v ten moment naskákalo pět lidí, odradilo by ho to a utekl by. Je to jediná šance na záchranu, musíte bojovat,” říká profesionální potápěč a fotograf Richard Jaroněk. „Žraloci tu byli odjakživa, mělčina je jejich běžné loviště. Klima se mění a vyhubili jsme jim potravu, proto nás kontaktují častěji,” dodává.

