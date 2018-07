Jazairiová: Češi se bojí mísení kultur, ale prospěla by nám nová krev, se strachem musíme bojovat

dnes | Každá bytost chce žít na svobodě, ne za plotem, Čechům by prospěla nová krev a zvyky, ale bojíme se rozdílnosti, Češi mají na čele napsáno Radši ne!, zvlášť patrné to je, když člověk vyjede na vesnici, říká novinářka a cestovatelka Pavla Jazairiová. Dodává, že Evropa nemá na výběr a měli bychom v globalizaci hledat to, co je prospěšné pro nás.