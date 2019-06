Je čas změnit pravidla pravopisu? Kvůli “bysme” na barikády nepolezu, říká lingvista

dnes | Tvar bysme není újma na češtině, v mluveném projevu se objevuje v drtivé většině případů, upozorňuje jazykovědec Václav Cvrček. Do spisovné češtiny probublává něco, co tu latentně pořád je, jen před tím lingvisté dlouho zavírali oči. Když budeme trvat na tom, že jazyk má být neměnný, tak se nám to možná nakonec povede, ale ten jazyk zmrtvíme, míní. Nečeká ale, že by se pravidla v dohledné době změnila. Nikdo není ochoten s tím cokoliv udělat, protože při poslední změně v roce 1993 z toho byla téměř vzpoura, říká Cvrček.