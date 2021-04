V porovnání s tresty za brutální napadení a útoky je to extrémně přísný trest. Kúdelova nadávka rozhodně neměla rasistický podtext, dokázali jsme, že má extrémně špatnou angličtinu a nemohl říct to, co tvrdí Kamara, říká právník slávistického fotbalisty René Cienciala. Zatím neznáme odůvodnění, ale je velmi pravděpodobné, že se odvoláme, dodává.