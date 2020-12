Prezident Zeman pokračuje v diskreditační kampani vůči BIS. Požadavek vydat jména ruských špionů by mohl ohrozit bezpečnostní zájmy Česka, BIS by mu neměla vyhovět, míní bývalý náměstek ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Jan Paďourek. To, že Zemanův poradce Nejedlý jednal v Moskvě bez zástupců české diplomacie, je naprosto skandální. Vůbec neměl dostat diplomatický pas, dodává.