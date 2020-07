Nikdy v životě jsem neupekl ani dort. Croblihy jsou paskvil, něco mezi croissantem a koblihou. Úspěch máme i díky všem fitness nadšencům, rádi se croblihami zprasí. Podnik dnes nejde otevřít bez Instagramu, říká Lukáš Vašek, zakladatel pekárny Oh Deer Bakery. Těsto jde do prodeje až šest dní po zadělání, plánuji expanzi do Berlína, dodává.