Ježíš znásilňující muslimku? Je to extrémní poloha umění, koho to uráží, nemusí chodit, říká Glaser

dnes | Představení Naše násilí a vaše násilí je o střetu muslimské a křesťanské víry, znásilnění muslimky Ježíšem je jen umělecký obraz, tvůrci představení Ježíše možná uráží, ale je to legitimní součást evropské divadelní kultury, říká Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno. Dodává, že sám by raději šel na jiné představení a kritikům vzkazuje, že jestli je představení uráží, nemusí na něj chodit. Názor náměstka brněnského primátora Petra Hladíka z KDU-ČSL vnímal jako pokus o cenzuru a obává se, že by to mohlo mít dopad na budoucí financování divadelního festivalu ze strany města.