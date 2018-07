Jsme v šoku, neumím si představit, že domy za měsíc vyklidíme, nemáme kam jít, říká klient H-Systemu

dnes | Jsme šokováni, neumím si představit, že bychom domy vyklízeli, věřím, že existuje nápravný prostředek. Vzbuzuje to ve mně pocit, že nežiju v právním státě, máme postavené domy, které jsme zaplatili dvakrát, budu bojovat do poslední kapky krve. Snažím se lidi uklidňovat, jsem překvapený, že mají hlavu vzhůru a věří, že se kauza ještě v dobré obrátí. Nabízeli jsme odkup nemovitostí, byli jsme připraveni zaplatit to, co tu bylo, když jsme začali dostavovat, říká Martin Junek, zástupce Stavebního bytového družstva Svatopluk, které sdružuje klienty bývalého H-Systemu.