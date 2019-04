Jude Slavie? Ať si fanoušci křičí, co chtějí, nemám rád korektnost, říká šéf kotle

dnes | Sparťané si asi myslí, že nás to uráží, ale je mi to upřímně jedno a vůbec mi to nevadí, tvrdí Lukáš Vala alias Strašák, který deset let jako speaker vedl slávistické fanoušky z tribuny Sever. Její část se kvůli chování diváků uzavře pro čtvrteční zápas s Chelsea. Ten trest je neadekvátní, vyvolá to daleko větší emoce proti UEFA, míní Vala. Zlehčuje i sérii vulgarit, kterými fandové Slavie nedávno zasypali kouče Františka Straku. Před celou republikou se svými výroky a činy shodil už tolikrát, že pro mě není soupeř, říká.