Just: Odmítám nazývat válku zvláštní operací. Varovný signál od Ruska jsem nedostal

„Rusko se za poslední tři týdny vrátilo do přelomu 70. a 80. let. Společnost se probouzí do sovětské reality a velké části lidí to vyhovuje. Zažili rozpad Sovětského svazu i ekonomické problémy, dobře se měli prakticky jen deset let,” říká Jiří Just, novinář žijící v Moskvě. „Odmítám psát o válce jako o zvláštní operaci. Varovný signál od ruské strany zatím nepřišel," dodává.

