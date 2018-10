K rozdělení ČSSD není důvod, komu se to nelíbí, může odejít, říká Dolínek

dnes | Není důvod spekulovat o rozdělení ČSSD, musíme se soustředit na práci ve vládě, komu se to nelíbí, může jít, říká poslanec za ČSSD Petr Dolínek. Volební výsledek ČSSD se mi nemůže líbit, pád, který ĆSSD zažila, neskončil dnem voleb do sněmovny, ukázalo se to i nyní, kdy sociální demokracie sestupný trend ještě měla, není to zatím odražení ode dna, dodává.