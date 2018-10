Kachny jsou veselé, dojel jsem v ní až do Finska za polární kruh, říká Hejtmánek

dnes | Tato auta jsou velmi veselá, je jedno, v jakém stavu to auto je, ostatní řidiči jsou ke mně mnohem přátelštější, než kdybych jel ve Fabii. Kachnu bych dokázal sám rozebrat a složit, dojel jsem s ní až do Finska za polární kruh, říká Miroslav Hejtmánek, sběratel legendárních Citroënů 2CV. Kachna prý z 0 na 100 km/h zrychlí za 28 vteřin. Povedlo se to i Martinovi Veselovskému? Podívejte se.