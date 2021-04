Zajistíme maximální bezpečí, ale rozhodně to nebudeme nijak hrotit. Nehodlám se stavět do role kontrolora, být to jen na mě, tak bych byla připravená nařízení porušovat, říká spolumajitelka kadeřnického salonu Jana Burdová. Během lockdownu podle ní fungovala šedá zóna. Spousta kadeřníků se snažila přežít a je to dobře, je jedno, jestli se lidé potkají v obchodě, nebo doma, dodává.