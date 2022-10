Kadlecová: LGBT+ slovníky nevnucují, ale doporučují. Není drama, když se někdo splete

„LGBT+ slovníky potřebujeme. Nikdo se ráno neprobudí s tím, že všechna slova zná. To, že někdo udělá chybu, není to nejpodstatnější. Důležitější je bavit se s respektem,” říká koordinátorka Prague Pride Tereza Kadlecová a dodává: „Myslím si, že lidé primárně nechtějí druhým ubližovat. Jen mnohdy nevědomky říkáme něco, co je nepříjemné. Slovníky nejsou vynucování, ale doporučení.”

