Kalendárium v DVTV: Oprava by se pradědovi nelíbila. Že máme doma kopii, se nevědělo

„Z nové verze kalendária by byl pradědeček Číla v rozpacích. Nelíbila by se mu. Jeho zadání tehdy bylo, namalovat kopii mánesova kalendária tak, aby se co nejvíc přiblížila originálu. Malíř by si neměl dělat co se mu zachce,” říká David Míša. „Orloj restaurujeme desítky let, je to pro moji rodinu citlivé téma. Že máme kopii doma nikdo nevěděl, do světa jsem s tím šel až teď,” dodává.

