Kamiony by mohly na dálnici jezdit až 90 km/h. Bezpečnost to nezhorší, tvrdí poslanec

dnes | Chci nabídnout dopravcům kompromis - zvýšíme rychlost, exaktně popíšeme, kdy je možné předjíždět, ale ve většině případů to kamionům zakážeme, říká poslanec ANO Martin Kolovratník. Zákaz se má týkat levého pruhu všech dálnic v Česku. Inspirujeme se na Slovensku, které to vymyslelo velmi dobře, u nás by ale zákaz platil jen přes den, upozorňuje. Kvůli zvýšení rychlosti podle něj nehod přibývat nebude. Kamiony už teď jezdí rychlostí 90 km/h po silnicích první třídy, zvýšením o 10 km/h na dálnici se bezpečnost nezhorší, věří poslanec.