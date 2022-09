Kanakova: Putin se mobilizací střelil do nohy. Rusové nejsou připraveni za něj umírat

„Putin nemohl udělat větší chybu. Lidé nejsou připraveni bojovat ani za něj, ani za Rusko. Chtěli dál sedět na gauči a koukat se v televizi na to, co se děje na Ukrajině,” říká ruská novinářka, redaktorka Echa Moskvy a Deníku N Ekaterina Kanakova. „Neexistuje možnost, jak by si Putin mohl zachovat tvář. Teď se snaží jen zachránit si život. Ví, že válka je prohraná,” dodává.

