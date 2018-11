Kania: Funkci ministra jsem nevzal, přístup ke školství je zločin, zvýhodňuje bohaté

dnes | Babiš mi nabídl funkci ministra školství, ale nejsme na tom tak špatně, aby to dělal člověk v 25 letech bez základní kvalifikace, že neopsal diplomku. V českém školství probíhá obrovská segregace, výhodu mají děti z bohatých rodin, mohou si dovolit kurzy, doučování, cestují. Do učilišť nikdo peníze nedává, říká Ondřej Kania, který spoluvlastní Pražské humanitní gymnázium a American Academy. Dodává, že na školství se roky kašlalo a tohle je výsledek. Lék na české školství je prý to, že to musí být absolutní priorita premiéra, a je třeba, aby se školství přeměnilo ze systému represivního na podpůrný. Vzdělávání bylo hlavním tématem společného speciálu DVTV a spolku Díky, že můžem.