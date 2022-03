Karpuchina: Mám strach i pocit viny. Je důležité, aby Rusové dávali najevo nesouhlas

„První pocit byl, že se mám někam schovat, protože se známým Čechům a Ukrajincům nemůžu podívat do obličeje, ale pak mi došlo, že je víc než důležité, aby Rusové mluvili o tom, že jsou proti tomu, co se děje,” říká galeristka Alexandra Karpuchina, která přes 30 let žije v Česku. Dnes otevřela prodejní výstavu děl českých, ruských a ukrajinských umělců, jejíž výtěžek půjde na pomoc Ukrajině.

