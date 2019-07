Kauza Babiš byl politický krok, policie není nezávislá, důkaz nepotřebuji, říká Čunek

dnes | Na hraně ústavní krize nejsme, je to běžné chování prezidentů, kteří jinak nemají možnost vstoupit do politiky, komentuje současné zdržování odvolání ministra kultury prezidentem senátor Jiří Čunek. Koalice přežije, sociální demokracie potřebuje udělat kroky, které může dělat jenom ve vládě. Kdyby policie chtěla vydat Andreje Babiš později a ne před volbami, tak by se vůbec nic nestalo, jenom by nevstupovali do politiky. Policie podle toho, jak sháněla důkazy, mohla počkat po volbách. Byla to jasná politická věc, nebyla v tom žádná férová rovina, dodává Čunek.