Když nad hlavou burácí letadlo. Měli jsme nahnáno, líčí rekordmani z plynového balónu

dnes | Dvaadvacet hodin v koši není jen tak pro někoho, předvedli jsme hodně slušný výkon, popisují piloti Aleš Vašíček a Jan Smrčka. Před rokem na legendárním závodu plynových balónů Pohár Gordona Bennetta překonali výkonem 1077 kilometrů český rekord. Trénovat to jde těžko, přípravy trvaly rok, což je doba, kterou ne každý vydrží, říkají. Ve Švýcarsku jen kousek od nich proletěl Boeing chystající se na přistání. Co se děje, jsme si uvědomili až ve chvíli, kdy už bylo letadlo pryč, vzpomínají. Řídit plynový balón ve velkých výškách, na to už musí člověk něco umět, dodávají.