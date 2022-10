Když nás střílí, nemůžeme mlčet. Nejsem hrdina, říká moderátor o svém coming outu

„Je neuvěřitelné, že se vůbec musíme vyoutovávat. Udělal jsem to kvůli tomu, že takhle už to dál nejde. Politici do nás roky kopou a teď se tváří, že s tím nemají nic společného,” říká moderátor slovenské TA3 Rastislav Iliev ke svému coming outu, kterým reagoval na vraždu dvou lidí v Bratislavě. „Hodně lidí mi píše, že jim to pomohlo, že dokázali překonat své obavy a vyoutovali se doma,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!