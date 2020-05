Kdybych si ten příběh chtěl vymyslet, tak by to bylo moc. Často se nestane, že by se korupčník usvědčil sám, říká novinář Radek Kedroň, autor knihy Sněžím! o kauze exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Do deníku, který se mu stal osudným, si kromě svých kokainových eskapád zapisoval i milionové úplatky. První vzal šest dní po nástupu, ochrannou ruku nad ním držel Ivo Rittig, dodává.