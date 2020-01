Antidepresiva musíte brát dlouhodobě, u ketaminové terapie ale může účinek trvat měsíce i roky. To, co lidé při terapii prožívají, je jedna z nejhlubších zkušeností. Klíčová je integrace, musíte interpretovat, co se událo. Nikomu bych nedoporučoval užívat tyhle látky bez terapeuta, vysvětluje Václav Štrupl, partner ve společnosti Miton, která investovala do projektu první psychedelické kliniky.