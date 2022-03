Kocáb: Ukrajina je Putinův debakl. Klíč k ukončení války má ruská generalita

„Bojujeme proti člověku, který má větší šanci vydírat svět, než měl Hitler. Snaha Západu domluvit se s Ruskem je někdy až přehnaná. Rozumí jen síle, sám jsem si to ověřil i v době odsunu,” říká Michael Kocáb, který v 90. letech jako poslanec vedl komisi pro odchod sovětských vojsk. „Rusko není národ primitivů. Musíme věřit, že si to vyřeší sami. Západ na to momentálně nemá,” dodává.

