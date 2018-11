Kociánová: Zablokovaná Praha a cyklostezka na magistrále? Cyklisti chtějí jen bezpečí

dnes | Cyklisti nejsou zvláštní živočišný druh. Jsem to já a jste to vy. Učitelé, manažerky, prodavači nebo úřednice. Bicykl ve městě používáme, protože je to rychlé, praktické, ekologické a svobodné. A co že lidé na kolech chtějí? Blokovat město a z pražské magistrály udělat jednu obří cyklostezku? Ne, chtějí se především cítit bezpečně. Aby se na ně myslelo, když se opravují silnice. Aby vznikalo víc cyklostezek, cyklopruhů a víc cykloobousměrek. Aby bylo kolo kam zaparkovat na ulici i v práci. Pak nebude bicykl výsadou uřícených jedinců v elastických úborech, ale stále běžnějším dopravním prostředkem, říká Anna Kociánová z Auto*Matu.