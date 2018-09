Kojit na veřejnosti je normální, z prsu se stává jen sexuální symbol, říká expertka

dnes | České ženy kojí krátce, často jsou překážkou i zdravotníci, kteří to neumí podpořit, horní hranice věku dítěte, do kdy by mělo být kojené, není, měli jsme i pětiletá kojená dvojčata, říká neonatoložka Blanka Zlatohlávková. Dodává, že kojení na veřejnosti je v pořádku, z prsu se stává jen sexuální symbol a pro chlapce může být plus vidět maminku, jak kojí. S implantáty se prý kojit moc nedá. Dítě, které není kojené, podle ní přijme během prvního roku mnohem víc energie a bílkovin než kojené.