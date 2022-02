Kolář: Je to hra na to, kdo se bude víc bát. Rusové vědí, že na nás vojensky nemají

„Na Ukrajině by to byla dlouhá válka a guerillový boj. Doufám, že pan Putin v sobě má pořád toho ruského rozvědčíka KGB, který uvažuje do té míry chladnokrevně, aby takovou blbost neudělal,” říká bývalý velvyslanec v USA a v Rusku Petr Kolář. „Putin zatím dosáhl mediální pozornosti a toho, že za ním chodí státníci k dlouhým stolům. Není to ale diplomatická porážka Západu ani plichta,” dodává.

