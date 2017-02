Komárek: Spousta lidí z ČSSD mě osobně podvedlo, ta strana je mimořádně nespolehlivá v plnění slibů

dnes | Naším cílem je vyhrát volby s 35 % hlasů, chci pro to udělat maximum, ale může nastat situace, že se všichni spojí proti nám, říká člen předsednictva hnutí ANO a poslanec Martin Komárek. Dodává, že spolupráce s KSČM na vládní úrovni podle něj není možná. V krajích a komunálu je to prý jiné, podle jeho slov tam je to taková swingers party každý s každým.