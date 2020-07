Školy jsou dobré v předávání poznatků, máme strategie a metody jak to dělat, ale umět rozvinout charakter nám uniká, na to se v projektu Komenský 2020 zaměřujeme, říká pedagog a expert na učení Jana Amose Komenského Jan Hábl. Komenského by dnes podle něj trápilo, kdyby slyšel, že posledním cílem našeho vzdělávacího systému je konkurenceschopnost.