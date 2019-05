Lustigová: V Osvětimi jsem pochopila, co znamená kouř z komínů, musíte mít vůli žít

dnes | V Osvětimi jsem pochopila, co ten kouř z komínů znamená, deset let potom jsem nebyla schopná mluvit, našeho nevinného tatínka zplynovali, bylo to neodpustitelné, ale pak jsem přišla k rozumu. Nevrátila jsem se do tábora 60 let, nenávist byla strašná, bylo to tak megalomanské, vzpomíná na svou zkušenost z koncentračního tábora Hana Lustigová-Hnátová, sestra spisovatele Arnošta Lustiga. Mimo jiné jezdí přednášet dětem. Chci, aby něco dokázaly a aby nezapomněly, že se něco takového může stát, a aby věděly, na jaké straně mají být, bohužel teď slyšíme spoustu lidí v kultivovaných státech, co volají různá hesla, ve Francii je velký antisemitismus, dodává.