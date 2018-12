Máme větší šanci dožít se svého nádoru, říká Smetana. Za 20 let podle něj bude hůř

dnes | Dnes se se svým nádorem potká každý třetí člověk, za 20 let to bude už každý druhý, říká Karel Smetana z nově vzniklého Centra nádorové ekologie, ve kterém spojili síly experti napříč obory. Chceme otevřít dveře léčbě šité na míru pacienta, jsme na stopě velmi zajímavých molekul, nádor je jako ekosystém, má své predátory i základní organismy, vysvětluje. Nádorové buňky čekají na impuls, může to být prochladnutí i stres, spát v tkáních ale mohou celý život, dodává Smetana.