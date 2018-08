Konfliktů s cyklisty jsou stovky, na pěší zóně nemají co dělat, máme právo je omezit, tvrdí Lomecký

dnes | Soud zrušil naše opatření, ale neřekl, že by Praha neměla právo zajistit bezpečnost chodců, říká starosta první městské části Oldřich Lomecký z TOP 09. Radnice rozhodla, že cyklisté přes den nesmějí do některých ulic, značky a čáry se ale objevily například i na náměstí Republiky. Rozsah opatření byl na úřednících, radní ho neurčovali, brání se teď starosta. Značky postupně rušíme, ale nerezignujeme na to, že budeme pěší chránit, Královská cesta a Staroměstské náměstí jsou nedotknutelné, dodává Lomecký.