Kosatík: Komunisté demokracii neberou vážně, pohybují se v ní jen proto, aby z toho něco měli

dnes | To, že jsou komunisté nablízku vládě, je nešťastná darda, zase to bude chvíli trvat, než se z toho systém vzpamatuje, říká novinář a spisovatel Pavel Kosatík. Komunistická strana podle něj vždy byla stranou nohsledů. Lidé si automaticky mysleli, že jsou lepší na základě toho, že tam vlezli, o nic se nezasloužili, ale věděli, že když to udělají, budou lepší člověk, to mi je protivné víc než zločiny komunismu, o kterých není sporu, líčí Kosatík.