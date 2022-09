„Můžeme si být jistí, že to bylo naplánované přesně podle protokolu a podle toho státníci seděli. Královská rodina si na protokolu zakládá a bylo to během pohřbu vidět i na jejích členech,” říká redaktorka CNN v Londýně Ivana Kottasová. „Může nám to připadat morbidní, ale smrt královny je tak významnou událostí, že spousta věcí byla předem nachystaná do detailů,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!